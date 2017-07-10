Successo per Italico presentato in Piemonte e Calabria

Sold out a Tortona per il maestro Giancarlo Losacco e presentazione al Rotary di Trebisacce con Gaetano Vincenzi

A Tortona (Al) il maestro Giancarlo Losacco in occasione dei tre giorni di eventi programmati all”arena di Derthona ha deliziato i palati dei più esigenti con il nuovo gusto ottenendo letteralmente il sold out e non rinunciando a diffondere il suo messaggio caratterizzante.

Di taglio più istituzionale invece l’evento tenutosi presso la sede Rotary di Trebisacce alto Ionio.

Qui in occasione di un grosso evento il pluripremiato maestro calabrese Gaetano Vincenzi ha potuto illustrare ai numerosi intervenuti il progetto ITALICO intrapreso con i collega Davide Destefano e Pasquale Monteleone il suo significato di fratellanza unione, collaborazione e sviluppo dei prodotti ed economie locali.

Calabria ancora al top unitisivincesempre