Il manto erboso del Granillo è in cattive condizioni e il Comune rimanda tutto alle belle giornate: cosa rischia la Reggina nella gara col Trapani

La polemica e le discussioni riguardo il manto erboso del Granillo, si trascinano da diversi mesi. Ci si è accorti che anche da altre parti (Marulla di Cosenza), la situazione non è migliore, ma questo non può essere motivo di consolazione.

Dai responsabili della manutenzione (Comune di Reggio Calabria), ci è stato riferito che per mancanza di disponibilità economiche, ci sarà solo da attendere le belle giornate affinchè si possa nuovamente vedere un po’ di verde decente all’interno del rettangolo di gioco, di conseguenza la preoccupazione in questa settimana è aumentata ulteriormente.

Il freddo ed il gelo di questi ultimi giorni potrebbero renderlo ancora peggiore, insieme ad una pioggia insistente e grandinate da paura. Per la gara interna contro il Trapani la situazione meteorologica non segnala miglioramenti ed il rischio serio è quello di vedere ventidue giocatori in campo scalciare un pallone tra acqua, sabbia e fango ed in quasi totale assenza di manto erboso.