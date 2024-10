Granillo, un bel colpo d’occhio. Curva Nord completata (foto)

Si lavora senza soste all’Oreste Granillo. L’ingegnere Sapia ha fornito in una recente intervista ampie spiegazioni e fatto i dovuti chiarimenti sullo svolgimento di tutte quelle che sono le opere da portare a termine comprese le prescrizioni.

Leggi anche

Sull’allargamento e l’abbassamento delle panchina si sta procedendo, ricordando che per la serie B le sedute sono diciotto per squadra e poi c’è da risolvere la questione riguardante la linea laterale lato Tribuna Ovest, oggi non visibile dalle telecamere. Interventi massicci sui sanitari, gli spogliatoi, arbitri compresi e sala stampa. Insomma, un Granillo che dopo poco più di venti anni subisce interventi significativi che lo renderanno oltre che agibile anche più bello dal punto di vista estetico. Ed a proposito di questo, lo si vede anche dagli scatti effettuati, il settore di Curva Nord è di fatto stato completato con un mix di colori che caratterizzano i seggiolini e la rappresentazione del patrono di Reggio San Giorgio che uccide il drago. Grazie ad altri fondi ricavati, è certo anche il riposizionamento dei seggiolini anche in Curva Sud. Il sindaco Giuseppe Falcomatà non ha voluto svelare quale sarà il disegno che verrà fuori dalla composizione degli stessi seggiolini.

E nella giornata di oggi, come abbiamo già raccontato, la visita della società romana, voluta dal presidente Luca Gallo, con il segretario amministrativo Salvatore Conti a fare gli onori di casa. Reggina proiettata al futuro con Progetto Finanze che prevede la ristrutturazione quasi totale dell’intero impianto.