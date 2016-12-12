Gra’phein Studio del reggino Patrizio Politi presente a ‘Fantastica’

Si è da poco conclusa la fiera del gioco e del fumetto “Fantastica”, una manifestazione di alto livello che ha registrato circa 9.000 presenze in tre giorni, coinvolgendo un pubblico di ogni età, e affermandosi dunque come il più grande evento ludico e culturale di questo dicembre 2016 a Reggio Calabria. Il susseguirsi di eventi, mostre, proiezioni, tornei, conferenze e performance, ha reso pieno ed interessante il programma della fiera, arricchito ancor di più dalla presenza di ospiti nazionali e internazionali.

Tra i tantissimi giovani reggini presenti nelle aree autori ed artisti che ci hanno mostrato le loro splendide creazioni, abbiamo incontrato Patrizio Politi, creatore di Gra’phein Studio, il quale ha anche dato vita al video promozionale di Fantastica.

Nel suo piccolo stand il pubblico ha potuto osservare attraverso lo schermo animazioni e disegni live, creati dalla bravissima disegnatrice Sheila Gómez Arribas, nonché collaboratrice dello studio.

L’intervista a Patrizio Politi

Patrizio Politi racconta ai microfoni di CityNow del suo innovativo progetto targato made in Italy.

“Gra’phein Studio è uno studio di animazione che intende affermarsi come tale. E’ nato da poco, ma abbiamo già pubblicato su youtube i primi due episodi della nostra prima serie animata. Due episodi che hanno avuto lo scopo di essere più o meno pilota, per farci anche rendere conto dei vari difetti che andavano colmati. Siamo quasi pronti per la pubblicazione del terzo episodio che ha superato molti difetti ad esempio a livello di doppiaggio. Il nuovo episodio sarà strutturato molto con combattimenti ed azione. Abbiamo comunque tanti altri progetti in cantiere, cortometraggi, film di ogni genere e cerchiamo di svilupparli il più possibile con storie di qualità”.

E’ la prima volta che Gra’phein Studio ha un suo spazio in una fiera. Come è stata questa esperienza?

“Molto costruttiva, ci ha permesso di capire comunque che Gra’phein Studio non ha fasce di età. Moltissimi sono i curiosi, dal piccolo che è interessato al cartone animato all’adulto che magari è incuriosito da questo nuovo progetto, anche perché a livello nazionale in pochi intraprendono questa avventura abbastanza importante, in termini di lavoro. Ci ha fatto piacere iniziare questa esperienza proprio nella città di origine del nostro studio di animazione”.

Il giudizio sulla fiera Fantastica

Cosa pensi di Fantastica, dall’organizzazione alla riuscita della fiera?

“Location bellissima, l’organizzazione a mio avviso impeccabile, la partecipazione della gente davvero calorosa. Quindi tutto molto positivo!”

Prossimi progetti e obiettivi? Svelaci qualcosa.

“Per adesso cerchiamo di concludere il prima possibile la prima stagione di Oneiron in modo tale da trovare editori che possano appunto pubblicarla. Nel frattempo cerchiamo di alimentare costantemente il nostro canale YouTube con dei cortometraggi e ampliarci sempre di più con un aspetto attento alla qualità delle storie”.

I disegni dal vivo di Sheila Gómez Arribas

I disegni che abbiamo visto live alla fiera sono realizzati da…?

“ Sheila Gómez Arribas, una ragazza che ha origini spagnole che è qui a Reggio e collabora con me, insieme anche a Francesco Di Pietro che cura gli sfondi. Io mi occupo delle storie, quindi sceneggiatura, montaggio audio e video e in più c’è Antonino Caccamo che ci aiuta col doppiaggio dei personaggi. Dal terzo episodio ci sarà anche proprio la sigla animata di Oneiron, classico must da cartone animato, realizzata da Antonino Caccamo e Filippo Puglisi, con le colonne sonore dedicate a Oneiron. Stiamo cercando dunque di crescere per produrre una serie animata vera e propria!”

La creazione di Gra’phein Studio è un grande esempio di innovazione a Reggio Calabria. Dimostrazione del fatto che con competenze, passione, determinazione e fantasia, un gruppo di giovani ragazzi, può dar vita a grandi idee.

Non perdere le prossime novità ed iscriviti al canale YouTube di Gra’phein Studio: https://www.youtube.com/channel/UC6uDezIiRXJv5EOzSXlEoqw