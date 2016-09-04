Il gruppo reggino Aliunde riceve la candidatura alle Targhe Tenco 2016

Aliunde e Parafonè sono stati inseriti nella categoria “Album in dialetto di cantautore” alle Targhe Tenco e saranno votati per entrare nelle cinquine finali.

Gli album candidati alle Targhe Tenco

Aliunde con l’album “Bonu e malutempu” e i Parafonè con “Amistà”, entrambi prodotti e distribuiti da iCompany.

Le Targhe Tenco, attribuite da una giuria formata da giornalisti e critici musicali coordinata da Annino La Postadel Club Tenco, verranno consegnate dal 20 al 22 ottobre 2016 nell’ambito della nuova edizione del Premio Tenco che si svolgerà presso il Teatro Ariston di Sanremo.

IL PREMIO

Le Targhe Tenco, il riconoscimento più ambito della canzone d’autore italiana, dal 1984 premiano i migliori dischi dell’annata, da sempre assegnate non dal Club Tenco ma da una folta giuria di giornalisti e critici musicali (più di 200). Le sezioni sono tre per i cantautori (disco assoluto, disco in dialetto, opera prima), una per gli autori (canzone) e una per gli interpreti. L’arco di tempo preso in considerazione va dal 1° settembre al 20 agosto dell’anno successivo.

Il progetto Aliunde

Il progetto ALIUNDE si fonda su un repertorio di canzoni originali composte dal musicista Claudio Altimari e dal poeta Alessandro Quattrone, entrambi calabresi.

Le musiche dell’album “Bonu e malu tempu”, pur traendo ispirazione (a volte più a volte meno) dal retroterra culturale calabrese, si spingono molto oltre i limiti della tradizione, entrando in territori inusuali, caratterizzati dalla presenza di melodie e arrangiamenti che guardano tanto alla world music quanto alla canzone d’autore, con una particolare attenzione alla ricerca delle sonorità.

I testi trovano nel dialetto una risorsa di primaria importanza per trattare contenuti universali (che spaziano dagli argomenti più elevati a quelli più comuni), con un taglio espressivo che li lega al vissuto calabrese, guardando spesso al linguaggio lirico di ascendenza letteraria.

Il progetto aspira a offrire un’immagine rinnovata del linguaggio poetico-musicale calabrese, uscendo dagli schemi precostituiti e dai cliché: un’immagine capace di rappresentare e trasmettere valori provenienti – nello stesso tempo – dalla cultura internazionale e da quella locale, da quella “alta”e da quella “popolare”.

Insomma le canzoni, grazie alla commistione di elementi diversi, costituiscono una proposta di novità culturale, mediante una produzione creativa che non si accontenta di rifarsi a moduli espressivi già esistenti, ma guarda “oltre”, come un albero che cresce verso l’alto pur mantenendo le sue radici nella terra.

Gli ALIUNDE, come gruppo, sono costituiti da un duo formato da Claudio Altimari (tastiere, pianoforte, programmazione, cori) e Valentina Balistreri (voce solista e cori), e si avvalgono del contributo di altre figure a seconda delle necessità artistiche.