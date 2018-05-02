La Guarimba International Film Festival torna quest’anno con la sua VI edizione, in programma dal 7 all’11 Agosto nello splendido borgo di Amantea (CS). Un progetto che si conferma in crescita continua, che ogni anno ospita première internazionali importanti e una notevole selezione in cui concorrono lavori provenienti da tutto il mondo, che si contendono un riconoscimento nelle quattro sezioni in concorso al Festival: fiction, animazione, documentario e videoclip musicale.

Il tema: social e narrazione cinematografica

La rassegna approfondirà quest’anno una tematica fortemente attuale: la maniera in cui la tecnologia, e quindi le piattaforme social come Instagram, Snapchat e YouTube, hanno modificato le forme di narrazione cinematografica. Nell’attesa di annunciare il cartellone completo, con tutti i lavori finalisti, vi presentiamo i primi ospiti confermati del festival: il regista francese Vincent Moon e Facebook, Soundreef e Vimeo.

Vincent Moon è un regista francese di videoclip, cinema sperimentale e documentario. A metà anni 2000 è stato tra i fondatori de La Blogoteque, sito che attraverso i suoi format come “A Take Away Show” ha rivoluzionato linguaggio, stile e racconto della musica dal vivo. La curiosità di esplorare da vicino le culture e i suoni del mondo lo ha portato nel corso degli anni a registrare e filmare una quantità innumerevole di musica tradizionale e riti religiosi, tutti pubblicati tramite il suo sito e la sua etichetta Petit Planetes. Il suo lavoro più recente, “HÍBRIDOS”, è una ricerca di immagini, suoni e riti in Brasile. Per La Guarimba realizzerà un lavoro di ricerca audiovisiva sulla musica popolare e i riti in Calabria che sarà proiettato in anteprima mondiale il 7 agosto.

Un panel su cinema, musica e pubblicità online

Per la prima volta assoluta Guarimba ospiterà poi un panel dedicato alle nuove forme di distribuzione di cinema, musica e pubblicità online, con protagonisti Facebook, Soundreef e Vimeo, che si troveranno riuniti per la prima volta insieme in Calabria.

La Guarimba ospite nell’ultima puntata di “Brunori Sa” su RAI 3

Giulio Vita e l’illustratrice Sara Fratini, fondatori de La Guarimba International Film Festival sono fra i protagonisti della quarta puntata di “Brunori Sa” su RAI 3, programma di e con Dario Brunori, pluripremiato cantautore calabrese. Sara e Giulio hanno raccontato la loro storia di migrazione culturale dal Venezuela alla Calabria, iniziata nel 2012; il racconto parla di una scommessa vinta: quella di portare a Sud dei Sud un festival indipendente dal carattere fortemente sociale, che ha come obiettivo principale quello di portare “il cinema alla gente e la gente al cinema”.