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Il gusto di gelato ‘Italico’ diventa gourmet

Il gelato Italico diventa dessert: gli chef Fortunato Aricó e Natale Nappa lo propongono all'Officina del gusto e alla Lampada di Pellaro

14 Aprile 2017 - 15:51 | di Federica Geria

Dessert Italico degli chef Fortunato Aricó e Natale Nappa a Reggio Calabria

Apprezzatissimo come gelato il gusto Italico fa ora capolino in ristorazione.

All’Officina del gusto di Reggio Calabria e alla Lampada di Pellaro gli chef Fortunato Aricó e Natale Nappa hanno realizzato il dessert Italico, ottimo fine pasto per i loro clienti.

Continua quindi la diffusione del reale messaggio di Italico e cioè la fratellanza e l’unione tra professionisti. I due imprenditori infatti, amanti dei nostri prodotti tipici, da tempo collaborano e si confrontano per una crescita comune del nostro territorio. Uniti si vince sempre.

Gelato Italico servito come dessert gourmet a Reggio Calabria

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