Happy Run 2013: ritorna la gara che regala un sogno!

Ritorna come ogni anno l’appuntamento con l’ Happy Run è una corsa serale, non competitiva e aperta a tutti! Lo scopo principale dell’iniziativa sportivo-sociale è di sensibilizzare la società su temi delicati come quello dell’handicap ma anche di raccogliere fondi per donare nuove opportunità di vita ai disabili economicamente svantaggiati.

L’idea nasce da Giusy Versace, atleta paralimpica e presidente della Disabili No Limits Onlus.

Lei, milanese d’adozione ma da sempre molto legata alla sua Calabria è voluta partire proprio dal lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. Uno scenario tra i più suggestivi del Meridione con un percorso di circa 5km privo di barriere architettoniche per consentire anche alle persone con disabilità, adulti e bambini, di correre insieme e uniti da un unico grande obiettivo: dimostrare che non devono esistere differenze e che i muri mentali nei confronti dell’handicap vanno abbattuti sostenendosi a vicenda per regalare un sorriso.

Con la gentile partecipazione di Battaglia e Miseferi.

Al termine della gara, un divertente swing con la “band larga”. -RADUNO 20 Settembre ORE 20.00 PIAZZA INDIPENDENZAIscriviti subito on-line e prenota il tuo pacco gara attraverso il sito www.happyrun.it Vuoi contribuire anche tu a regalare una nuova opportunità di vita ? Allora che aspetti ?! Sostienici e seguici anche tu attraverso il sito www.happyrun.it, puoi contribuire a realizzare un sogno. La locandina intera è disponibile su: http://www.citynow.it/ViewEvento.aspx?id=10853