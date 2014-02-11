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“Her- Lei”: l’amore nell’era tecno-futuristica nel nuovo film di Spike Jonze

Una storia d'amore surreale e travolgente tra un uomo e un sistema operativo: Her di Spike Jonze, candidato a cinque Oscar, arriva al cinema a marzo

11 Febbraio 2014 - 13:08 | di Redazione

Her - Lei, il film di Spike Jonze con Joaquin Phoenix e Scarlett Johansson

di Laura Maria Tavella – C’è attesa per “Her”, nuovo film del geniale Spike Jonze, e candidato a 5 premi Oscar, dal 13 Marzo al cinema.

Il film è una travolgente, a tratti surrealista, storia d’amore. Ma non la classica, vista e rivista storia d’amore.“Her” parla di un futuro non troppo lontano in cui l’essere umano vivrà in simbiosi con la tecnologica, con i sistemi operativi. Un futuro in cui ci si possa anche innamorare tramite un sistema operativo.

Theodore Twombly(interpretato dall’attore Joaquin Phoenix) è l’ impiegato, di una compagnia che attraverso internet scrive lettere personali per conto di altri, un lavoro grottesco che, però, esegue bene e con passione. Theodore,dopo il divorzio dalla moglie, non riesce più a rifarsi una vita sentimentale.

Quando una nuova generazione di sistemi operativi, animati da un’intelligenza artificiale sorprendentemente “umana”, arriva sul mercato, Theodore comincia a sviluppare con essa, che si chiama Samantha(la voce nel film è di Scarlett Johansson,nella versione italiana di Micaela Ramazzotti) una relazione complessa oltre ogni immaginazione. Tra i due c’è un’intesa, che cresce giorno dopo giorno.

L’amore tra i due sboccia in tutta la sua ridicola follia, ma d’altra parte, chi non è ridicolo quando è innamorato?  Nasce un amore impossibile, un illogico rapporto che finirà per stravolgere le esistenze di Theodore, combattuto e diviso tra l’ex moglie reale e la Samantha tecnologica.

Quale sarà la migliore tattica, per sfuggire o farsi ingannare, dal cuore? Allenare il cuore sembra essere la tattica migliore.

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