Horcynus Fest, gli appuntamenti di oggi e domani al Cineteatro metropolitano

Continua la sezione di cinema dell’Horcynus Festival Metamorfosi, evento a cura della Fondazione Horcynus Orca, in collaborazione con Fondazione di Comunità di Messina, Fondazione con il Sud e Cineclub Internazionale Distribuzione, con il finanziamento del PAC Offerta culturale Azione 1 Tipologia B – Annualità 2018.

QUESTA SERA

Al Cineteatro Metropolitano (ex dopolavoro ferroviario), sarà proiettato, in visione gratuita per il pubblico, alle ore 19:00, il film Sami Blood, opera prima della regista svedese Amanda Kernell, premio Lable Europa Cinema alla Mostra del Cinema di Venezia 2016.

La quattordicenne Elle Marja è una ragazzina lappone che vive in una comunità di allevatori di renne. Esposta alla discriminazione degli anni ‘30 e alla certificazione della razza per frequentare la scuola, inizia a sognare una vita diversa. Per realizzare questo desiderio, però, dovrà allontanarsi dalla sua famiglia e dalla cultura della sua gente diventando un’altra.

Alle 21:00 torna il teatro con il reading “f-Aìda. Eppur cantava ancora”, lettura scenica del nuovo lavoro di Salvatore Arena e Massimo Barilla, co-produzione del festival e Mana Chuma Teatro che debutterà sul palco in estate. Siamo in Calabria negli anni Ottanta ma potrebbero essere i giorni nostri o giorni futuri, nel buio di una segregazione attenuata solo da vecchi dischi d’opera.

Qui splende una f-Aìda in un racconto arcaico di guerre fratricide, tra famiglie che alla stessa terra appartengono e alla terra ritorneranno. Splende di un amore mai consumato per un compagno di giochi travestito da nemico, per via di un’anima da femmina incastrata in un corpo da uomo. Splende ai piedi di una Madonna che piange sangue, non per miracolo avvenuto ma per un dolore che non conosce requie.

DOMANI

Alle ore 19:00 spazio al documentario Vangelo di Pippo Delbono (Italia/Belgio 2016), un Vangelo fatto di carne, storie, volti, racconti dei migranti di un centro per richiedenti asilo.

A seguire, alle 21:00 proiezione a inviti del film Sofia di Meryem Benm’Barek (Francia/Marocco 2018).