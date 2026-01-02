All’Hostaria dei Campi le prelibatezze per i celiaci. Pizzeria e ristorante

Da tempo il noto locale reggino dedica grande attenzione alle esigenze di chi soffre di celiachia e di intolleranze alimentari, senza rinunciare alla qualità e alla varietà dell’offerta.

La pizzeria è certificata AIC – Associazione Italiana Celiachia, garanzia di procedure corrette, ingredienti controllati e massima cura nella preparazione dei piatti. Un aspetto fondamentale per chi deve mangiare senza glutine in totale sicurezza.

Il menu gluten free va oltre le soluzioni più scontate. Niente “piatti di ripiego”, ma primi piatti con paste diverse, secondi di carne e pesce preparati con panature e ingredienti senza glutine, contorni di verdure e dolci dedicati. Anche le pizze senza glutine vengono realizzate con attenzione, su richiesta, mantenendo standard elevati.

Da tempo, inoltre, l’Hostaria dei Campi utilizza mozzarella senza lattosio e propone solo salumi certificati gluten free. La stessa attenzione vale per wurstel e patatine, spesso critici per chi ha intolleranze.

Mangiare all’Hostaria dei Campi significa quindi poter vivere la cena con serenità. Un locale che ha scelto di includere, con rispetto e professionalità, anche chi ha esigenze alimentari specifiche, trasformando l’attenzione alla salute in una prassi quotidiana.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare allo 0965 324003.