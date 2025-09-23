Hostaria dei Campi e la frittura terra-mare: in ogni boccone la freschezza del mare, il calore della terra
23 Settembre 2025 - 10:06 | Redazione
Un piatto simbolo
All’Hostaria dei Campi ogni piatto ha una storia. La frittura terra-mare è tra quelle più identitarie. Pescato del giorno, verdure fresche, polpette, arancinetti e foglie di salvia. Tutto fritto al momento in olio extravergine d’oliva.
Ricca ma leggera
Sapori netti e semplicità. Croccantezza asciutta, porzioni generose. Si condivide su un grande tagliere. Ideale per gruppi e famiglie.
Anche senza glutine
Il piatto è disponibile in versione completamente senza glutine. Una scelta pensata per chi ha esigenze alimentari specifiche, senza rinunciare al gusto.
Dove si trova e come prenotare
Hostaria dei Campi è in via Reggio Campi 1° tronco n.30. Aperta tutti i giorni. Prenotazioni consigliate allo 0965 324003 per evitare attese.
Perché provarla
È già un classico per residenti e turisti. In ogni boccone: freschezza del mare, calore della terra e il piacere di stare insieme.