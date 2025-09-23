Hostaria dei Campi e la frittura terra-mare: in ogni boccone la freschezza del mare, il calore della terra

Sapori netti e semplicità. Croccantezza asciutta, porzioni generose

Un piatto simbolo

All’Hostaria dei Campi ogni piatto ha una storia. La frittura terra-mare è tra quelle più identitarie. Pescato del giorno, verdure fresche, polpette, arancinetti e foglie di salvia. Tutto fritto al momento in olio extravergine d’oliva.

Ricca ma leggera

Sapori netti e semplicità. Croccantezza asciutta, porzioni generose. Si condivide su un grande tagliere. Ideale per gruppi e famiglie.

Anche senza glutine

Il piatto è disponibile in versione completamente senza glutine. Una scelta pensata per chi ha esigenze alimentari specifiche, senza rinunciare al gusto.

Dove si trova e come prenotare

Hostaria dei Campi è in via Reggio Campi 1° tronco n.30. Aperta tutti i giorni. Prenotazioni consigliate allo 0965 324003 per evitare attese.

Perché provarla

È già un classico per residenti e turisti. In ogni boccone: freschezza del mare, calore della terra e il piacere di stare insieme.