All’Hostaria dei Campi l’appuntamento con ‘Hardcoro’ e il Ciccio Mandaglio Show

Per gli amanti della musica, dell'intrattenimento e della buona cucina. E' consigliata la prenotazione

Il 16 gennaio, l’Hostaria dei Campi di Reggio Calabria rinnova l’appuntamento con gli amanti della musica, dell’intrattenimento e della buona cucina. A partire dalle 20:30, andrà in scena il “Ciccio Mandaglio Show“, una serata intitolata “HARDCORO“, sotto l’abile direzione artistica di Filippo Canale.

L’evento, che promette di offrire un mix esplosivo di divertimento e musica, sarà arricchito anche da una parte interattiva per il pubblico: partecipando, sarà infatti possibile vincere un biglietto per il Teatro dell’Officina dell’Arte, grazie a un’estrazione fortunata.

Non perdere questa occasione di vivere una serata unica, tra buona musica, buon cibo e tante sorprese!

Hostaria dei Campi: Via Reggio Campi, Reggio Calabria. Prenotazioni: 0965 324003