Hostaria dei Campi… per chi ama la buona cucina

All’Hostaria dei Campi la proposta gastronomica spazia dai piatti di pesce e di carne, alla celebre pizza, leggera e croccante. Un luogo dove la tradizione incontra l’innovazione, garantendo un’esperienza culinaria unica e indimenticabile.

I piatti di pesce

Uno dei piatti più iconici del ristorante è senza dubbio la linguine cozze e vongole, che ha guadagnato il titolo di migliore della città grazie alla sua preparazione impeccabile e al sapore autentico del mare. Ma le sorprese non finiscono qui: per chi cerca qualcosa di più raffinato, la tartare di tonno agli agrumi è una scelta obbligata, un’esplosione di freschezza e delicatezza che lascia senza parole. Gli amanti del pesce non possono poi rinunciare agli involtini di spada, una delizia per il palato che fonde sapori mediterranei in un perfetto equilibrio.

La famosa frittura

La frittura terra mare, servita su un tagliere, è un altro piatto che non può mancare. Arricchita da verdure in tempura e accompagnata dalle tipiche polpette e arancini, è inimitabile e rappresenta un vero e proprio tributo alla cucina tradizionale, rivisitata con maestria e attenzione ai dettagli.

La carne

Le migliori carni scelte e cucinate proprio come piace a voi? Un filetto alla brace per restare in forma e concederti quel vizio in più durante il fine settimana.

La pizza: un capolavoro sottile e croccante

Non può mancare la pizza, che all’Hostaria dei Campi è una vera e propria arte. Sottile, croccante e leggera, è perfetta anche nelle serate estive più calde. La versione al pesce spada, con pomodorini, melanzane, olive e basilico, è una vera sorpresa per il palato, un’esplosione di sapori mediterranei che conquisterà anche i più scettici.

L’Hostaria dei Campi non è solo pizzeria e ristorante, ma un luogo dove ci si sente coccolati e dove ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza gastronomica che va oltre il semplice pasto. La cura per gli ingredienti, la passione dello chef e l’atmosfera accogliente fanno di questo locale una tappa obbligata per chi desidera vivere un momento di vero piacere culinario.

Per chi desidera prenotare un tavolo e vivere in prima persona questa esperienza, è possibile farlo dalle ore 17:30 chiamando lo 0965.324003.

L’Hostaria dei Campi vi aspetta per farvi scoprire il piacere di “stare bene, mangiando bene”.