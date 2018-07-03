La nota pizzeria reggina resta aperta anche a luglio: pizza tradizionale e agli otto cereali, cucina locale a chilometro zero e menu senza glutine

La nota pizzeria reggina è da sempre punto di riferimento per i buongustai e per gli amanti della pizza e rimarrà aperta anche per il mese di luglio, viste le numerose richieste da parte degli avventori. Pizza tradizionale, quella che da sempre contraddistingue l’Hostaria dei Campi ma anche la pizza agli otto cereali, quella ancora più digeribile, più fragrante e gustosa. Merito della farina ai multicereali con fiocchi di germe di grano pressati a freddo e macinati a pietra. Venite ad assaggiarla.

L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766