Hostaria dei Campi e la pizza ‘calabrese’… ricordando le origini

Una domenica sera insieme agli amici dell’Hostaria dei Campi. Una buona pizza come quella “Calabrese” con salame piccante, nduia e olive tra le specialità della pizzeria.

Il locale, situato nel cuore di Reggio Calabria, offre, inoltre, ai suoi avventori prodotti di qualità accompagnati da un’ottima cucina.

L’Hostaria è luogo ideale dove poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non perdere le specialità della casa come la “calabrese” o la “bufalina“. All’Hostaria potrai persino lanciare la tua fantasia!

Prenota il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 e gusta la cucina dell’Hostaria dei Campi.

Le sorprese della pizzeria reggina non finiscono qui. Vieni a gustare le nostre specialità.