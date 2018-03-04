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Hostaria dei Campi e la pizza ‘calabrese’… ricordando le origini

Salame piccante, nduia e olive: all'Hostaria dei Campi la pizza 'calabrese' guida le specialità di una cucina a chilometro zero

04 Marzo 2018 - 11:00 | di Eva Curatola

La pizza 'calabrese' dell'Hostaria dei Campi di Reggio Calabria, con salame piccante, nduia e olive

Una domenica sera insieme agli amici dell’Hostaria dei Campi. Una buona pizza come quella “Calabrese” con salame piccante, nduia e olive tra le specialità della pizzeria.

Il locale, situato nel cuore di Reggio Calabria, offre, inoltre, ai suoi avventori prodotti di qualità accompagnati da un’ottima cucina.

L’Hostaria è luogo ideale dove poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non perdere le specialità della casa come la “calabrese” o la “bufalina“. All’Hostaria potrai persino lanciare la tua fantasia!

Prenota il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 e gusta la cucina dell’Hostaria dei Campi.

Le sorprese della pizzeria reggina non finiscono qui. Vieni a gustare le nostre specialità.

Laboratorio delle Arti e delle Lettere Le Muse, Reggio Calabria
Locandina del libro Talia, immagine d'archivio
Paesaggio al tramonto con albero di acero, immagine per la presentazione del libro I colori del cielo e altre ipotesi

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