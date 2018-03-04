Hostaria dei Campi e la pizza ‘calabrese’… ricordando le origini
Salame piccante, nduia e olive: all'Hostaria dei Campi la pizza 'calabrese' guida le specialità di una cucina a chilometro zero
04 Marzo 2018 - 11:00 | di Eva Curatola
Una domenica sera insieme agli amici dell’Hostaria dei Campi. Una buona pizza come quella “Calabrese” con salame piccante, nduia e olive tra le specialità della pizzeria.
Il locale, situato nel cuore di Reggio Calabria, offre, inoltre, ai suoi avventori prodotti di qualità accompagnati da un’ottima cucina.
L’Hostaria è luogo ideale dove poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.
Non perdere le specialità della casa come la “calabrese” o la “bufalina“. All’Hostaria potrai persino lanciare la tua fantasia!
Prenota il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 e gusta la cucina dell’Hostaria dei Campi.
Le sorprese della pizzeria reggina non finiscono qui. Vieni a gustare le nostre specialità.
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