Hub a sostegno di Start-Up e Pmi, via alla riqualificazione della sala ‘Spinelli’ del Ce.Dir

Prevista una spesa complessiva stimata in circa 640 mila euro per la realizzazione dell’intervento

L’obiettivo è trattenere (o far ritornare) le migliori risorse umane del territorio, supportando l’auto imprenditorialità e favorendo iniziative innovative e resilienti che inneschino un processo di valorizzazione e di stimolo del tessuto economico locale. Un importante passo in questo senso rappresenta l’approvazione da parte della Giunta comunale di Reggio Calabria dell’atto d’indirizzo relativo ai lavori di riqualificazione della sala “Spinelli” del Ce.Dir. per la creazione di un Hub per l’innovazione e incubatore d’imprese a sostegno di Start-up e Pmi.

Nell’ambito del più ampio intervento di sostegno a queste realtà imprenditoriali, a cui sono destinati complessivamente oltre 9 milioni di euro a valere sul Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 (Rup il dirigente Tommaso Cotronei e soggetto attuatore il Settore UPI Economia Urbana-Occupazione-Gestione procedimenti di gara e negoziali del Comune), l’intervento prevede la rifunzionalizzazione in ottica green di una porzione del Centro Direzionale del Comune da utilizzare, non appena ultimata, quale luogo fisico in cui dare supporto, con competenze specialistiche, a Start-up e Pmi, sia come luoghi di incubazione di più imprese che per le singole attività.

La Giunta comunale ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione predisposto dal Rup Sandro Surace, con la collaborazione dell’istruttore tecnico Fortunata Marino, che prevede una spesa complessiva stimata in circa 640 mila euro per la realizzazione dell’intervento.

La sfida è intercettare e supportare progetti e nuovi modelli di business che uniscano ricerca, innovazione e produzione, supportando anche le fasi di sperimentazione. L’incubatore e acceleratore di Start Up e Pmi servirà, tra le altre cose, a selezionare e sostenere Start-Up e Pmi, dando priorità a quelle che introducono innovazione di prodotto e di processo; a promuovere, facilitare e indirizzare l’avviamento delle Start-up; a fornire un supporto manageriale all’inizio delle attività e connetterle con altre realtà avviate; a offrire consulenza per la formalizzazione di un piano di business e di un’analisi di mercato con lo scopo di ottimizzare le opportunità di successo dell’attività; a offrire consulenza legale e fiscale; a fornire capacity building per la costruzione del sistema/filiera; a supportare le Pmi nell’internazionalizzazione dei prodotti; a organizzare eventi di incontro domanda/offerta e sessioni formative.