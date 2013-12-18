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I 15 Regali di Natale al Top!

Dagli accessori all'abbigliamento: Citynow.it consiglia alcuni must del momento nei negozi di Reggio Calabria per un Natale al top

18 Dicembre 2013 - 16:39 | di Redazione

Idee regalo di Natale dai negozi di Corso Garibaldi a Reggio Calabria

-di Laura Maria Tavella. Tra pochi giorni festeggeremo il Natale e, nel tram tram prenatalizio, la corsa ai regali è uno di quegli appuntamenti che si rinnovano ogni anno.

Se ancora non avete le idee chiare su cosa regalare a chi amate, o su cosa farvi regalare, date un’occhiata qui: Citynow.it vi consiglia alcuni must del momento, per vivere il vostro Natale al Top! Octo Boutique, Corso Garibaldi 310,Reggio Calabria:-Socks Gallo-Bark Woman-Dr. Martens-Andy Warrol cup-Piumino Mauro Grifoni Tagart ShopGallery, Via dei correttori,4 Reggio Calabria:- Maglione Super Dry- Felpa Super Dry Follow me, Corso Garibaldi, 50 Reggio Calabria:- Camicia con papillon Minimal-Animalier- KYME Sunglasses- Canotta Basket Maculata Gaëlle Bonheur Urban Jungle, Corso Garibaldi 479 Reggio Calabria:-New Era basic My Yankees-Adidas Basket Profi

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