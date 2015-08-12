I Duran Duran: un ritono con Pressure off, soundtrack della Serie A Tim

di Antonio Cormaci – 30 album pubblicati, 1244 concerti dalla data del loro debutto, nel giugno del 1978, una delle band simbolo degli anni ’80: parliamo dei Duran Duran, i “romantici” di Birmingham.

C’eravamo lasciati il 21 marzo 2011, con “All you need is now”, il loro tredicesimo album, cui seguì un discreto successo negli Stati Uniti ed in Europa, con una 10 posizione tra i dischi più venduti in Italia.

Pressure Off e il nuovo album Paper Gods

Ma quello è già passato. I Duran Duran sono nuovamente ritornati con un nuovo singolo, “Pressure Off”, e un nuovo disco di inediti, il loro quattrordicesimo: “Paper gods”. In uscita l’11 settembre, a 34 anni dal loro primo lavoro discografico in studio, l’omonimo “Duran Duran”, composto ed ideato con la line – up formata dal cantante Simon Le Bon, dal bassista John Taylor, dal tastierista Nick Rhodes e dal batterista Roger Taylor, questo nuovo album è stato prodotto da vecchie conoscenze, come Mark Ronson e Nile Rodgers, nonché del contributo di new entry quali Janelle Monae, l’ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers Jack Frusciante, Kiezsa e anche di collaborazioni ‘particolari’, come quella di Lindsay Lohan, voce in Dancephobia.

I Duran Duran stanno approfittando dell’estate 2015 per un mini tour promozionale in giro per i Festival di mezzo mondo prima di lanciarsi da settembre in una tournée in giro per gli States e nel Regno Unito, che culminerà l’8 dicembre allo 02 di Londra e che si concluderà, almeno per ora, il 12 dicembre a Liverpool.

Intanto i 4 inglesi hanno conquistato con il loro singolo le nostre radio e anche la Serie A Tim: Pressure Off, infatti, è stata scelta come ‘colonna sonora’ della promozione della prossima stagione calcistica.