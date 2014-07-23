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I° Edizione M.A.G.M.A. – Meeting Associazioni Giovanili Meridionali Calabresi

Tre giorni di campeggio a Polia per le associazioni giovanili calabresi: workshop, musica e la creazione di una rete stabile tra le realtà del territorio

23 Luglio 2014 - 15:31 | di Redazione

Si svolgerà nei giorni 1-2-3 Agosto il primo M.A.G.M.A. – Meeting delle Associazioni Giovanili Meridionali Attive.

La sinergia tra le associazioni Famaropa di Polia (VV) e  TerreArse Lab (RC) dà vita a questo nuovo progetto che si realizzerà, nei primi 3 giorni di agosto,  attraverso un campeggio estivo riservato a tutte le realtà associative della Calabria. Un‘ampia distesa montana nel comune di Polia sarà la location che ospiterà questo evento, a pochi kilometri dal Parco Naturale Regionale delle Serre, in un‘area attrezzata con servizi igienici, area campeggio e area picnic.

Obiettivo di questo campeggio sarà conoscersi e far conoscere le realtà associative che operano nel campo socio-culturale nella nostra regione. Confrontandosi e condividendo le proprie esperienze e le proprie competenze si potrà dar vita ad una nuova stagione fatta di collaborazione e unità, in una regione che spesso e volentieri tiene in poca considerazione le realtà associative.

Tra workshop formativi e momenti di convivialità, scoperta del territorio e musica, si cercherà di creare una rete che abbia rapporti duraturi nel tempo, elaborando un database che diventi un punto di riferimento per tutti gli utenti e per tutti gli eventi associativi futuri, nonché un manifesto d’intenti comuni e propositivi.

Per chiunque fosse interessato e per qualsiasi informazione si può consultare il sito internethttp://terrearse.it/magma-1-0/ o la pagina facebook https://www.facebook.com/magma.calabria/timeline

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