I giovani delle aziende agricole e agroalimentari della Calabria si raccontano

I giovani agricoltori della Coldiretti Calabria – Giovani Impresa – sono in prima fila con aziende innovative e competitive che, in numero sempre maggiore, vede una importante conduzione anche da parte delle donne.

Martedì 15 dicembre: giovani agricoltori in classe

L’ultima dimostrazione, in ordine di tempo, è stata ad Expo Milano in occasione di Oscar Green, il premio alle imprese più innovative, promosso dai giovani della Coldiretti. Martedì 15 dicembre dalle ore 10,00 i titolari delle aziende dei Giovani Coldiretti racconteranno agli studenti dell’Istituto Tecnico Economico “De Fazio” di Lamezia Terme, la loro concreta esperienza di imprenditori agricoli che, interagendo con il territorio e la sua distintività hanno creato aziende di livello che coniugano tradizione ed innovazione con una attenzione particolare anche al ruolo multifunzionale dell’agricoltura. Un rapporto stretto tra imprese e scuola è uno degli aspetti che sta a cuore alla Coldiretti.

Nel sistema scolastico infatti, come conferma uno studio di Coldiretti, si registrano profondi cambiamenti nelle scelte scolastiche 2015/16 ed una analisi aggiornata sul ritorno dei giovani nelle campagne e sul loro impulso alla competitività e alla crescita sostenibile e durevole, che rende visibile e concreta una Calabria positiva, bella che piace e vince. Anche i nuovi Programmi Comunitari, in particolare il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Calabria, recentemente approvato dall’Unione Europea, offre ai giovani innumerevoli possibilità sia di insediamento in azienda che di investimenti.

L’Istituto Tecnico Economico De Fazio di Lamezia

L’Istituto Tecnico Economico “De Fazio” di Lamezia Terme con i suoi indirizzi di amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi aziendali e relazioni internazionali per il marketing si affaccia al mondo dell’imprenditoria e del lavoro, dell’università e della ricerca, attraverso una costellazione di iniziative didattiche dinamiche, che arricchiscono i bisogni formativi degli allievi, ponendoli al centro di una scuola che abbraccia ed accompagna verso la crescita consapevole. Da qui nasce l’idea di incontrare i giovani nelle varie realtà imprenditoriali, a partire da quelle associate alla Coldiretti. Lo scambio di esperienze arricchirà il dibattito, al quale parteciperanno Daniele Perrone delegato regionale di Giovani Impresa Coldiretti e la prof.ssa Simona Blandino dirigente scolastico dell’Ite De Fazio Lamezia Terme. Saranno presenti i delegati delle classi terze e quarte e la redazione del giornale di scuola “Partita Doppia”, composta dagli alunni delle classi 2A, 2I, 3B, 3F, 4B, 4F, 4G, 5B, e dai professori Giovanna Adamo, Eura Borelli, Giovanni Serianni, Raffaele Spada e Alfredo Trudi.