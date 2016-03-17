I Kings of Convenience live a Cosenza al Castello Svevo

Dalla Norvegia a Cosenza a fior di arpeggio.

Il 22 luglio il Castello svevo della città dei bruzi ospiterà l’unica tappa calabrese dei Kings of Convenience.

Il duo ha dato vita al cosiddetto new acoustic movement liberamente ispirato ai celebri Simon e Garfunkel.

In occasione dei primi quindici anni di carriera e successi i Kings of Convenience, per la prima volta in Calabria, suoneranno a Cosenza in una location adatta al loro stile morbido e acustico tendente a una nostalgica malinconia. Erlend Øye e Eirik Glambek Bøe hanno scalato le hit internazionali con “Quite is the new loud” – che contiene la traccia “I Don’t Know What I Can Save You From”, già presente nell’album di debutto “Kings of Convenience” destinato solo al mercato statunitense e canadese -, seguito poi dall’album “Riot on an Empty Street” con la celebre “Misread”.