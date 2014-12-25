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I Marnik live il 27 Dicembre al Hotel President di Siderno

I Marnik, giovane duo dj della scena EDM, live il 27 dicembre al Grand Hotel President di Siderno: unica data nel Sud Italia

25 Dicembre 2014 - 20:30 | di Redazione

I Marnik, duo di dj della scena EDM, live al Grand Hotel President di Siderno il 27 dicembre

Tutto pronto per quello che si prevede essere l’evento musicale di fine 2014, con l’unica data nel sud italia, l’organizzazione di eventi #solocosebelle è lieta di presentare il duo di giovani dj di talento iitaliani più promettenti nella scena EDM: i Marnik!
La location è quella del Grand Hotel President di Siderno (RC) e l’appuntamento è fissato a Sabato 27 Dicembre dalla mezzanotte in poi. Solocosebelle è sempre stato sinonimo di grandi eventi musicali di qualità, non possiamo non menzionare l’ultimo grande evento tenuto quest’estate al Le Club con i Merk & Kremont dove siera registrato il tutto esaurito. Per questo sabato si prevede un bis di successo e le prevendite iniziano a scarseggiare, noi di CityNow.it non saremo lì raccogliere tutte le emozioni di questa grande serata, ma ci sentiamo in dovere di darvi un consiglio: non fatevelo raccontare!
Ecco un pò di link utili per approfondire l’argomento e per partecipare all’evento:
http://soundcloud.com/marnikofficialhttp://twitter.com/marnikofficialhttp://instagram.com/marnikofficialPER INFO-PREVENDITE-TAVOLIDavide Ruso +39 328 011 8866Claudio Reitano +39 328 973 6480Danilo Raniolo +39 349 440 2963Raffaele Errigo +39 328 302 0240

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