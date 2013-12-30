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I migliori Album 2013 secondo Citynow.it

La classifica dei dieci migliori dischi dell'anno secondo la redazione, con uno sguardo ai più venduti in Italia e al mashup dei singoli Billboard

30 Dicembre 2013 - 13:57 | di Redazione

Classifica dei migliori album del 2013 secondo CityNow

di Giacomo Fava – Il 2013 è ormai agli sgoccioli. Citynow.it ha stilato per tutti gli amanti della buona musica la classifica dei Migliori Album dell’Anno.

A nostro parere questa è la lista dei top album del 2013 , enjoy ! 1o Random Access Memory – Daft Punk2o AM – Arctic Monkeys3o Yeezus – Kanye West4o Marshall Matters LP 2 – Eminem5o Reflektor – Arcade Fire6o Modern Vampires of the City – Vampire Weekend 7o New – Paul McCartney8o Nothing Was The Same – Drake9o The Next Day – David Bowie10o The 20/20 Experience – Justin Timberlake La classifica dei dischi più venduti in Italia è leggermente diversa. I Modà sono primi col bestseller Gioia, seguiti dal grande Jovanotti con la raccolta Backup 1987-2012 e dal giovane “rapper” Moreno con Stecca. A proposito di dischi più venduti ecco a voi, come ogni anno, il mashup di DjEarWorm con i primi 25 singoli della Billboard Chart.

Piaciuta la classifica ? Non siete d’accordo ? Commentate e scriveteci la vostra ! Stay Tuned e Buon Anno ! 

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