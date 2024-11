I promessi sposi in arrivo a Reggio. Ecco l’elenco delle scuole pronte ad invadere la città dello stretto

Sono oltre seimila gli studenti già in possesso del biglietto che arriveranno al Palacalafiore di località Pentimele di Reggio Calabria per gli spettacoli mattutini delle ore 10.30 dell’Opera Colossal “I Promessi Sposi” con la regia di Michele Guardì e le musiche di Pippo Flora, in replica per quest’unica tappa in Calabria dal 12 al 14 novembre prossimi. Oltre duemila i biglietti già venduti anche per gli spettacoli serali, che avranno inizio alle ore 21.00.

L’imponente spettacolo, che durerà esattamente due ore e trenta minuti compreso intervallo, si avvale di un super cast in cui spiccano alcuni dei nomi più noti dell’Opera Musicale moderna italiana: Graziano Galatone nel ruolo di “Renzo”, Noemi Smorra in quello di “Lucia”, Vittorio Matteucci nell’ “Innominato”, Rosalia Misseri (già Esmeralda in Notre Dame de Paris) vestirà i panni della “Monaca di Monza”, l’amatissimoGiò Di Tonno sarà “Don Rodrigo”, Salvatore Salvaggio indosserà la tonaca di “Don Abbondio”, Brunella Platania sarà “Agnese”, Enrico D’Amore “Egidio”, Lorenzo Praticòsarà il “Griso”. Ed ancora in scena, con due ruoli ciascuno: Christian Gravina (Fra Cristoforo – Cardinale Borromeo), Chiara Luppi (Perpetua – la madre di Cecilia) e Vincenzo Caldarola (Avvocato Azzecca Garbugli – Conte Attilio). Un eccezionale Corpo di ballo completerà il nutritissimo cast. Tra le prestigiose firme, oltre a quella del celebre regista della Rai Michele Guardì, che ne ha curato anche testi e libretto, ci sono: Pippo Flora per le musiche e gli arrangiamenti, Luciano Ricceri per le scene, Luciano Cannito per le coreografie, Alessandro Lai per i costumi, il grande maestro orafo crotonese Gerardo Sacco per i gioielli, Marco Macrini per le luci. La direzione dell’Orchestra Sinfonica “Nova Amadeus” è del maestro Renato Serio. Un’altra stella calabrese, il musicista e cantautore Sergio Cammariere, figura nella locandina come pianista, oltre ad aver fornito la Consulenza nell’Editing musicale.

L’organizzazione di Ruggero Pegna ha diffuso l’elenco degli Istituti calabresi e siciliani che hanno confermato la loro partecipazione, in ordine alfabetico delle Città di provenienza. Bagnara: Istituto E. Fermi; Bianco: Istituto Comprensivo M. Macrì; Bova Marina: Istituto Euclide; Caccuri: Istituto C. Simonetta; Campo Calabro: Istituto Comprensivo; Catanzaro: Istituto Patari-Rodari; Cinquefrondi: Scuola Secondaria 1° Grado; Cittanova: Liceo Aartistico Geraci, Istituto Chitti, Liceo Classico V. Gerace; Cotronei: Istituto Comprensivo; Crotone: Istituto Rosmini – Anna Frank, Istituto Pertini-Santoni, Liceo Gravina; Giardini Naxos: Istituto Comprensivo; Gioia Tauro: Liceo Linguistico Giovanni Paolo II; Lamezia Terme: Liceo Classico Fiorentino, Istituto Magistrale Campanella, Istituto Comprensivo Sant’Eufemia, Liceo Scientifico Galilei; Locri: Istituto Zaleuco, Liceo Classico T. Oliveti; Melicucco: Istituto Comprensivo; Mesoraca: Istituto Comprensivo Moro-Lamanna; Montebello Ionico: Istituto Comprensivo; Nicotera: Liceo Classico Vinci; Palmi Istituto Superiore N. Pizi; Patti: Istituto Comprensivo L. Pirandello; Oppido Mamertina: Istituto di Istruzione Superiore; Reggio Calabria: Convitto Campanella, Istituto Comprensivo De Amicis-Bolani, Istituto Vitrioli, Istituto Comprensivo Falcomatà di Archi, Istituto Comprensivo Radice-Alighieri, Liceo Classico T. Campanella, Liceo Scientifico L. da Vinci, Istituto Paritario Maria Ausiliatrice, Liceo Scienze Umane e Linguistiche Gullì, Istituto Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro, Liceo Scientifico A. Volta, Istituto Comprensivo O. Lazzarino di Gallico; Rocca di Neto: Istituto Comprensivo; Roccella Jonica: Liceo Scientifico Mazzone; Sant’Eufemia d’Aspromonte: Istituto E. Fermi, Istituto Comprensivo; Sant’Onofrio: Istituto Comprensivo; Sersale: Istituto Superiore; Taurianova: Istituto A. Contestabile; Vibo Valentia: Istituto De Amicis, Istituto Tecnico Galilei; Villa San Giovanni: Istituto Nostro Repaci. L’istituto con maggiore numero di studenti è il Liceo Scientifico L. da Vinci di Reggio Calabria, con oltre settecento presenze. Questa invasione di studenti sarà suddivisa tra i due spettacoli del 13 e 14 novembre alle ore 10.30. Il debutto dell’Opera è previsto per il 12 novembre alle ore 21.00, dopo ben quattro giorni di allestimento. Repliche anche il 13 e 14 novembre alla stessa ora. I biglietti sono disponibili nei Punti Ticketone (A Reggio Calabria: B’art c.so Garibaldi a fianco Teatro Cilea, tel. 0965332908, New Taxi c.so Garibaldi n. 330, tel. 0965332383; Media World, Via Nazionale-S.S. Ionica snc – Tel.0965738211, Poste Reggio Calabria Centro, Via Miraglia 14 – Tel. 0965315379).

Per tutte le informazioni sugli spettacoli mattutini per le scuole e sugli sconti per Associazioni e Gruppi è possibile contattare lo 0968441888 o consultare il sito web www.ruggeropegna.it.

“I Promessi Sposi” chiudono la 29° edizione di Fatti di Musica Radio Juke Box, la rassegna del miglior live d’autore ideata e organizzata da Ruggero Pegna con il partenariato dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria e della Comunità Europea.

Informazioni utili per gli spettatori.

Prezzi dei biglietti per gli spettacoli serali (tutti posti a sedere numerati):

€ 39,50 platea e tribuna centrale bassa, € 34,50 tribuna laterale bassa e tribuna centrale alta, € 29,50 curva, € 24,50 tribuna laterale alta. Per gruppi di almeno 25 persone sconti del 15%.

Per gli spettacoli mattutini, esclusivamente per gruppi scolastici, biglietti € 13,50. Per prenotazione e acquisto dei biglietti per le SCUOLE e per gli SCONTI GRUPPI, telefonare allo 0968441888.

Punti Vendita Ticketone disponibili in Calabria per spettacoli dei giorni 12, 13, 14 novembre ore 21: REGGIO CALABRIA: B’art c.so Garibaldi a fianco Teatro Cilea, tel. 0965332908, New Taxi c.so Garibaldi n. 330, tel. 0965332383; Media World, Via Nazionale-S.S. Ionica snc – Tel.0965738211, Poste Reggio Calabria Centro, Via Miraglia 14 – Tel.0965315379;

CASTROVILLARI: Dany Music, Via Mazzini 57/A – Tel.098127084;

CATANZARO: Ricevitoria Rotundo, Via della Stazione 28/30 – Tel.0961752097; Media World, Viale Emilia – Tel.0961719511, Poste Shop Catanzaro Centro, Piazza L. Rossi 1 – Tel.0961503296;

COSENZA: Inprimafila, Via Alimena 4/B – Tel. 0984795699, Poste Shop Cosenza Veneto, Via Vittorio Veneto 59 – Tel.0984819313;

DAVOLI MARINA: Check Sound, viale Cassiodoro 25, Tel. 0967572505;

GIOIA TAURO: Travel Street, Via Sicilia 5 – Tel.096652802;

LAMEZIA TERME: Show Net Uffici Pegna, Corso G.Nicotera 237 – Tel. 0968441888;

LOCRI: Persephone Viaggi, via Garibaldi n. 30, Tel. 0964232172;

RENDE: Media World Cosenza (c/o C.C. Metropolis), Via Kennedy snc – Tel. 0984848111;

SIDERNO: Diano Viaggi, via dei Salici n. 4, Tel. 0964381397.

Prevendita Online su www.ticketone.it . INFO: 0968441888