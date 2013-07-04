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I Qvisisona from Capri inaugurano l’estate del Molo 74

Sold out per l'apertura dell'estate 2013 al Molo 74 con la band Qvisisona from Capri e il promoter Francesco Cuzzola, tra dj resident e serate fisse

04 Luglio 2013 - 16:22 | di Redazione

I Qvisisona from Capri alla serata inaugurale del Molo 74

-di Laura Maria Tavella. Grande inaugurazione della stagione estiva ieri sera al Molo 74, quest’anno con una band d’eccezione: i Qvisisona from Capri.

Suoni festaioli, ritmi e testi allegri, scanzonati e ironici che riescono a regalare un sorriso: questo è il mood non solo del gruppo, ma anche del Molo 74, sold out per la serata “Anima e core” di inizio stagione.

Musica dance, con i dj resident Claudio Polimeni e Angelo Pirrello, e musica italiana faranno da sottofondo alle serate del Molo, che per tutta l’estate proporrà ogni mercoledì e domenica serate sempre diverse, ma sempre con l’inconfondibile stile stigmatizzato dagli organizzatori.

Francesco Cuzzola, promoter della serata si dichiara entusiasta di quest’inizio di stagione: “Serata a dir poco stupenda, tutto perfetto per l’inaugurazione. Il Molo è sempre il Molo! Questa notte siamo proprio tornati indietro nel tempo, riprendendo lo stile delle serate iniziali, che hanno fatto la storia di questo locale. I “Qvisisona” hanno dato spettacolo, creando la situazione che volevamo regalare al nostro pubblico. Questa domenica con l’apericena sulla spiaggia replicheremo la serata odierna. Due sono gli appuntamenti fissi e imperdibili della stagione estiva: Mercoledì ‘Anema&Core’ e la storica Domenica del Molo 74!”Grandi appuntamenti, quindi, per una stagione al Molo 74 tutta da non perdere!

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