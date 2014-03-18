I Rolling Stones tornano in concerto a Roma il 22 Giugno

di Laura Maria Tavella – È ufficiale: i Rolling Stone faranno tappa a Roma per quello che si preannuncia già il concerto dell’anno.ll 22 giugno, nell’area archeologica incastrata tra i colli Aventino e Palatino, più noto come Circo Massimo, si daranno appuntamento circa 65mila persone ,secondo le stime,I biglietti per il concerto è di 78 euro(“il più basso del continente europeo”, ha dichiarato il sindaco di Roma) – patrocinato da Roma Capitale e presentato da D’Alessandro e Galli in collaborazione con Rock in Roma – saranno in prevendita a partire dal 21 marzo sul sito Ticketone.it.In apertura per gli Stones ci sarà John Mayer, che aveva già suonato dal vivo con la band come ospite a Newark, nel New Jersey, a dicembre del 2012.Non è la prima volta a Roma per i Rolling Stones: ritornano nella capitale dopo 7 anni, ma quella volta fu all’Olimpico.

Intanto, dopo la notizia di queste ore del suicidio della compagna di Mick Jagger, sono in molti a temere l’annullamento della data del concerto di Roma.

Finora, però, nessuna smentita arriva dagli organizzatori: al momento solo la data di apertura del ‘14 On Fire Tour’, la data australiana di Perth è stata cancellata ma, presumiamo, per ovvi motivi vista la gravità dell’accaduto e la prossimità dell’evento.