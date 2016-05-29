I tatuaggi a linea continua di Mo Ganji impazzano sul web – FOTO

I tatuaggi, moda e cultura, sentimento ed estetismo, ormai una delle arti e tendenze più popolari del momento, si spargono in tutto il mondo, con numerose forme e tecniche diverse.

Oggi vi parliamo dei tatuaggi di Mo Ganji, caratterizzati da un incredibile equilibrio di linee e da un design inconfondibile, uno stile minimale ma dal forte impatto. Mo Ganji è un artista iraniano, noto che per la “linea continua” dei tatuaggi che crea, una vera e propria costante in tutte le sue opere, oltre alla sua firma e ai tre puntini caratteristici.

Soggetti sempre diversi, come animali, uccelli, fiori, teschi, ma tutti accomunati dalla stessa tecnica, tutti indistintamente disegnati da un solo tratto, che non si interrompe mai.

Il tatuatore Mo Ganji vive e lavora adesso a Berlino, dove moltissima gente sceglie di farsi inchiostrare la pelle proprio da lui, anche a costo di fare file interminabili. Il suo successo lo si riscontra anche sul web, da quando ha iniziato infatti vanta circa 160mila followers su Instagram e più di 50mila fans su Facebook, davvero non male per un “semplice” ex-disegnatore nel campo dell’industria della moda.

“Creare qualcosa di semplice è molto più sfidante che non creare qualcosa di complesso” – ha dichiarato Mo in un’intervista a 9Gag – “Chiunque più aggiungere e aggiungere e aggiungere, ma diventa molto più interessante quando il numero di strumenti a disposizione diventa limitato”.