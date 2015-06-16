I test della Ferrari affidati al diciannovenne calabrese Antonio Fuoco
La Ferrari affida al diciannovenne Antonio Fuoco la guida della SF15-T nei test di Spielberg, il suo debutto assoluto in una sessione ufficiale di Formula Uno
16 Giugno 2015 - 16:36 | di Vincenzo Comi
2015 GP3 Series Round 1 - Circuit de Catalunya, Barcelona, Spain. Thursday 7 May 2015. Antonio Fuoco (ITA, Carlin) Photo: Sam Bloxham/GP3 Series Media Service. ref: Digital Image _SBL3828
di Alessandro Sica – La Ferrari ha annunciato, con una nota sul suo sito web, che saranno Antonio Fuoco ed Esteban Gutierrez a guidare la “Rossa” nei test che si disputeranno la prossima settimana in Austria sul circuito di Spielberg: «La sessione di test che avrà luogo sul circuito di Spielberg la settimana successiva al Gran Premio d’Austria vedrà Antonio Fuoco guidare per la prima volta la SF15–T».
«Per il 19enne calabrese, pilota della Ferrari Driver Academy – prosegue la nota – si tratterà anche del debutto assoluto in un test ufficiale di Formula Uno: la sua presenza è prevista nel primo dei due giorni, martedì 23 giugno, per lasciare poi la guida ad Esteban Gutiérrez, terzo pilota della Scuderia Ferrari. Per Antonio, attualmente impegnato in GP3, un’opportunità importante nell’ambito del programma che la Scuderia ha messo a punto per aiutare la carriera dei giovani piloti».
Antonio Fuoco è nato a Cariati (Cosenza) il 20 maggio 1996 ed ha debuttato nei campionati di kart a soli 4 anni.
Il 23 giugno si realizzerà per lui un altro passo importante non solo nella sua carriera ma anche nella realizzazione dei suoi sogni, che noi ci auguriamo si concretizzino il più velocemente possibile.
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