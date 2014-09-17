I Versud Etnofolk alla finalissima del Premio Mia Martini Etnosong 2014

I Versud Etnofolk, nati a Lazzaro nel 2012, si sono piazzati quinti nella top 10 del Premio Mia Martini Etnosong e saranno in gara alla finale di ottobre a Bagnara Calabra

I VERSUD ETNOFOLK saranno in gara ad ottobre a Bagnara Calabra dove concorreranno, con gli altri finalisti in lizza per il “Premio Mia Martini Etnosong 2014”. Grazie ai voti della giuria popolare e a quelli della giuria tecnica si sono piazzati nella top 10 finale, classificandosi al 5’ posto con il brano “La figghia di Mastru Matteu” scritto e composto da Giuseppe Scopelliti.

Come nasce il gruppo Versud Etnofolk

Il gruppo musicale Versud Etnofolk nasce nell’estate del 2012 a Lazzaro, prende avvio così un progetto ambizioso: far conoscere la propria musica, i propri testi e allo stesso tempo rispolverare vecchi brani della tradizione e della cultura popolare ed etnica, filtrandoli attraverso linguaggi e stili musicali innovativi. Valorizzare la musica popolare in ogni suo aspetto, come elemento essenziale della cultura e delle tradizioni del popolo calabrese in particolare, che amorosamente le ha conservate nel linguaggio, nei canti, nelle danze, nelle feste, negli usi e nei costumi, nelle poesie e nelle leggende. L’amore per la musica e la passione per la nostra terra, troppo spesso dimenticata e poco valorizzata, ha portato i Versud fin da subito ad intendere la stessa come strumento per cogliere, con occhi nuovi, tematiche delicate che interessano l’individuo in rapporto con la propria storia ed il contesto in cui vive, attraverso numerose kermesse in Calabria, partecipando inoltre ad iniziative di grande pregnanza sociale.

Grande successo di pubblico per il Tour 2014 “E lu fattu…fu la notti!!!”, che ha fatto tappa nei diversi paesi della provincia di Reggio Calabria. Tra tutte il live in onore dei festeggiamenti di Maria S.S. delle Grazie a Lazzaro con un Piazzale Zagarella gremito di gente. La stagione sta pe finire ma già, ci dicono, si pensa all’anno che verrà con tanti progetti in campo tanta voglia di fare, tante nuove idee , pezzi e chissà … l’uscita di un CD …. ?Il gruppo è composto da Renato Minniti (basso), Dario Verardo (chitarre e voce), Paolo Fotia (fisarmonica), Gabriele Polimeni (batteria), Giuseppe Alampi (percussioni), Santo Minniti (voce), Giuseppe Scopelliti (voce, lire, pipite ,chitarre) Demetrio Dattola (organetto), Francesca Anglisano (voce), Service Audio e Luci Giampaolo Minniti .