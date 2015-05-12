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Iamu con Avis: dalla Calabria per scoprire

Sette giorni e sei sedi Avis per raccontare la donazione del sangue: il viaggio parte da Reggio Calabria e arriva a Palermo

12 Maggio 2015 - 09:04 | di Vincenzo Comi

Il viaggio partirà da Reggio Calabria, arriverà fino a Milano per poi terminare a Palermo. Sette giorni in cui confrontarsi e raccontare.

Cercando le storie di (stra)ordinaria solidarietà che accomunano i volontari.

Reggio Calabria – Toccherà sei province italiane e altrettante sedi dell’AVIS, l’associazione volontari del sangue. Muovendo dalla punta dello stivale, IAMU con AVIS per una settimana racconterà l’esperienza della donazione di sangue per come viene vissuta e percepita in tutta Italia.

L’idea del viaggio – che partirà da Reggio Calabria sabato 16 maggio per concludersi il 24 maggio con l’assemblea nazionale AVIS a Palermo – nasce dalla sinergia tra l’associazione volontari del sangue e il portale di buone notizie IAMU.IT.

«La buona notizia è che l’AVIS di Reggio Calabria si mette in cammino per confrontarsi con le altre realtà del nostro Paese. E da quello che ho potuto vedere non ha proprio nulla da invidiare» riferisce il giornalista Sergio Conti, fondatore di IAMU.IT, che insieme a quattro volontari sarà protagonista di questa narrazione.

Sul sito www.iamu.it e sui canali social di IAMU e AVIS continui aggiornamenti sull’iniziativa, con foto, video, interviste. «È un viaggio nella solidarietà che accomuna tutti – dice Antonio Romeo, presidente AVIS Reggio Calabria – Le latitudini potranno anche essere diverse, ma il
sangue che doniamo è rosso al Nord, al Centro e al Sud, isole comprese».

L’evento verrà presentato ufficialmente in una conferenza stampa prevista per mercoledì 13 maggio.

adesivo iamu con avis_color DEF-01

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