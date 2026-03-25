Igea Virtus-Reggina: la probabile formazione amaranto. Torrisi torna all’antico?

Si scende in campo per il recupero tra l’Igea Virtus e la Reggina. A distanza di dieci giorni da quando il match era in programma, gli animi si sono raffreddati rispetto a quel clima di fuoco che si era creato in avvicinamento all’incontro, insieme al rallentamento delle due squadre con il pareggio dei giallorossi e la clamorosa sconfitta degli amaranto con l’Acireale. Per entrambe può essere davvero l’ultima possibilità di avvicinamento alla vetta.

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La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Rosario Girasole, Domenico Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Edera, Mungo, Di Grazia; Ferraro. All. Torrisi