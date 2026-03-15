Igea Virtus-Reggina: la probabile formazione amaranto
Di Grazia a disposizione, Distratto dovrebbe ritrovare il suo posto a sinistra
15 Marzo 2026 - 00:50 | Redazione
Con Barillà e Sartore indisponibili e Porcino rimasto a casa per scelta tecnica, mister Torrisi si trova comunque davanti a una scelta ampia per quello che riguarda i calciatori da mandare in campo. La sensazione è che si possa tornare a puntare su quegli elementi protagonisti della grande rimonta, dopo gli esperimenti delle ultime partite.
La probabile formazione amaranto
REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Edera, Mungo, Di Grazia; Ferraro. All. Torrisi