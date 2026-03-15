Serie D: è il giorno del big match tra Igea Virtus e Reggina. Il programma e la classifica
Testacoda tra l'Athletic Palermo e il Paternò. Giornata non facile per Nissa e Savoia
15 Marzo 2026 - 00:43 | Redazione
Domenica tutta da seguire quella di oggi con partite in programma di grande interesse e dove spicca il big match tra l’Igea Virtus e la Reggina. L’Athletic Palermo in testa, affronta in casa il fanalino di coda Paternò, trasferta insidiosa per la Nissa sul campo del Messina, mentre il Savoia gioca davanti al proprio pubblico contro la Gelbison.
Il programma della giornata
Acireale – Enna
Igea Virtus – Reggina
Vigor Lamezia – Favara
Athletic Palermo – Paternò
Messina – Nissa
Ragusa – Vibonese
Sancataldese – Sambiase
Savoia – Gelbison
Gela – Milazzo
La classifica
- Athletic Palermo 51
- Savoia 50
- Reggina 47
- Nissa 47
- Nuova Igea (-5) 45
- Gelbison 40
- Milazzo 38
- Gela (-1) 37
- Sambiase 36
- Vigor Lamezia 35
- Enna 30
- Ragusa 27
- Vibonese 26
- Sancataldese 24
- Acireale (-1) 23
- Messina (-14) 23
- Favara 21
- Paternò 17