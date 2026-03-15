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Serie D: è il giorno del big match tra Igea Virtus e Reggina. Il programma e la classifica

Testacoda tra l'Athletic Palermo e il Paternò. Giornata non facile per Nissa e Savoia

15 Marzo 2026 - 00:43 | Redazione

Edera Reggina

Domenica tutta da seguire quella di oggi con partite in programma di grande interesse e dove spicca il big match tra l’Igea Virtus e la Reggina. L’Athletic Palermo in testa, affronta in casa il fanalino di coda Paternò, trasferta insidiosa per la Nissa sul campo del Messina, mentre il Savoia gioca davanti al proprio pubblico contro la Gelbison.

Leggi anche

Il programma della giornata

Acireale – Enna

Igea Virtus – Reggina

Vigor Lamezia – Favara

Athletic Palermo – Paternò

Messina – Nissa

Ragusa – Vibonese

Sancataldese – Sambiase

Savoia – Gelbison

Gela – Milazzo

Leggi anche

La classifica

  1. Athletic Palermo 51
  2. Savoia 50
  3. Reggina 47
  4. Nissa 47
  5. Nuova Igea (-5) 45
  6. Gelbison 40
  7. Milazzo 38
  8. Gela (-1) 37
  9. Sambiase 36
  10. Vigor Lamezia 35
  11. Enna 30
  12. Ragusa 27
  13. Vibonese 26
  14. Sancataldese 24
  15. Acireale (-1) 23
  16. Messina (-14) 23
  17. Favara 21
  18. Paternò 17

RegginaReggio Calabria Calcio