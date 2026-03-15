Igea Virtus-Reggina: dove e come vedere la partita degli amaranto
E' l'incontro più atteso della giornata. Tanti i tifosi reggini al seguito
15 Marzo 2026 - 00:58 | Redazione
Per il patron della Nuova Igea Bonina è la partita più importante degli ultimi venti anni, per la Reggina è certamente la gara che può segnare in maniera significativa il futuro in questo campionato. Cinquecento i tifosi al seguito della squadra, saranno in tanti anche quelli di casa. C’è la possibilità di seguire l’incontro anche per coloro che non saranno presenti allo stadio.
Come e dove vedere la partita
Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand