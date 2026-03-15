Igea Virtus-Reggina: dove e come vedere la partita degli amaranto

Per il patron della Nuova Igea Bonina è la partita più importante degli ultimi venti anni, per la Reggina è certamente la gara che può segnare in maniera significativa il futuro in questo campionato. Cinquecento i tifosi al seguito della squadra, saranno in tanti anche quelli di casa. C’è la possibilità di seguire l’incontro anche per coloro che non saranno presenti allo stadio.

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