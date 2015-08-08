Il 12 e il 13 Agosto a Piazza Catello la prima edizione dell’ ‘Onde road music festival’

Il 12 e 13 agosto a Piazza Castello la prima edizione dell'Onde Road Music Festival, a ingresso gratuito e finanziato in parte dal crowdfunding

Mercoledì 12 e Giovedì 13 Agosto 2015, presso PIAZZA CASTELLO, avrà luogo la Prima Edizione di “ONDE ROAD MUSIC FESTIVAL”, rassegna musicale AD INGRESSO GRATUITO finanziata in parte con i fondi raccolti mediante una campagna di CROWDFUNDING (FINANZIAMENTO COLLETTIVO ONLINE DA PARTE DEI CITTADINI) e per il resto con i fondi dell’Associazione Culturale “ACROSS THE UNIVERSE”.

Il crowdfunding per finanziare il festival

Nel tentativo di ricercare nuove forme di finanziamento e partecipazione alla organizzazione di manifestazioni culturali e spinta dalla volontà di non gravare sulle già disastrate casse comunali, l’Associazione ha proposto all’amministrazione di sperimentare il c.d. crowdfunding o finanziamento collettivo. La proposta è stata prontamente accolta e sostenuta dalla Amministrazione, consapevole dell’importanza delle nuove forme di finanziamento (in un momento difficile per la nostra città) e di comunicazione nell’era dei social network.

Pertanto è stato stipulato un protocollo d’intesa mediante il quale il Comune sostiene il progetto con il Patrocinio Morale e l’assistenza logistica e burocratica necessarie alla buona riuscita della manifestazione ma senza alcun impegno economico. Noi di “Across the Universe” ci abbiamo messo il lavoro, l’impegno, l’esperienza, maturata in quasi 20 anni di attività legate alla musica, ma anche, aspetto da evidenziare perché in netta controtendenza rispetto al passato ed alla prassi imperante non solo a Reggio Calabria, le ulteriori somme necessarie all’allestimento di una rassegna di qualità in modo da porre le basi per una manifestazione che contribuisca a creare lo sviluppo turistico culturale che la nostra città merita. Crediamo che sia un grande risultato proprio perché dimostra che 100 cittadini volenterosi sono riusciti, ognuno secondo le proprie possibilità, a creare un festival musicale senza finanziamenti pubblici impegnando i propri fondi a favore della collettività senza alcun secondo fine e, davvero, senza scopo di lucro (essendo, come già detto, l’ingresso gratuito).

Le conclusioni sul finanziamento della cultura

In conclusione, riteniamo che le nuove forme di autofinanziamento attraverso la rete siano un valido strumento da affiancare ai finanziamenti pubblici destinati agli operatori culturali ma che il cittadino non possa e non debba farsi carico da solo di reperire fondi in materia di cultura sostituendosi totalmente alla Pubblica Amministrazione. Con la nostra iniziativa, da molti ritenuta utopica ed irrealizzabile, abbiamo dimostrato che si può organizzare qualcosa di dignitoso senza spendere cifre folli ed ingiustificate ma, nel contempo, auspichiamo un nuovo corso in cui gli Enti Locali facciano la propria parte finanziando progetti culturali validi e non usando i soldi pubblici per raccogliere consensi. Siamo convinti, pertanto, che la formula del Crowdfunding vada mantenuta ma affiancata dai fondi che Comune, Provincia e Regione devono necessariamente destinare alle iniziative culturali meritevoli che possano contribuire ad affermare finalmente ed in tempi brevi la nostra città tra le mete del turismo culturale italiane ed europee.