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Il 12 febbraio al Cartella di RC una serata all’insegna del Noise

I CAPase e La Confraternita del Purgatorio portano a Reggio Calabria una serata di noise e musica underground

03 Febbraio 2015 - 11:54 | di Redazione

CAPase e La Confraternita del Purgatorio per la tappa reggina dell'Apriti Cieco Tour

Ecco la tappa reggina dell’Apriti Cieco Tour!
I CAPase sono un “duo free brutal spiritual” di Taranto e sono conosciuti nei circuiti underground italiani come una delle band più interessanti emerse di recente. I due musicisti alternano inquietanti set di elettronica ambient a stridenti duelli di chitarra distorta e batteria, sognanti arpeggi conditi da eterei campioni acustici a rif ossessivi e violenti.
La Confraternita del Purgatorio è una band rumorista-brutista barese, uscita lo scorso anno con il disco “Pera Pere”.

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