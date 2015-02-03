Il 12 febbraio al Cartella di RC una serata all’insegna del Noise

I CAPase e La Confraternita del Purgatorio portano a Reggio Calabria una serata di noise e musica underground

Ecco la tappa reggina dell’Apriti Cieco Tour!

I CAPase sono un “duo free brutal spiritual” di Taranto e sono conosciuti nei circuiti underground italiani come una delle band più interessanti emerse di recente. I due musicisti alternano inquietanti set di elettronica ambient a stridenti duelli di chitarra distorta e batteria, sognanti arpeggi conditi da eterei campioni acustici a rif ossessivi e violenti.

La Confraternita del Purgatorio è una band rumorista-brutista barese, uscita lo scorso anno con il disco “Pera Pere”.