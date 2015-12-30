A Sambatello il 6 Gennaio la manifestazione del Presepe Vivente
Dalle 17 alle 21 la Sacra manifestazione organizzata dalla Parrocchia S. Maria delle Grazie, con ingresso gratuito e punto ristoro di prelibatezze locali
30 Dicembre 2015 - 13:59 | di Federica Geria
La Parrocchia S.Maria delle Grazie in Sambatello insieme a tutta la Comunita’ Sambatellina e’ lieta di presentare la Sacra manifestazione del “Presepe Vivente” che avra’ luogo il 6 Gennaio del nuovo anno dalle ore 17:00 alle 21:00. Suggestiva e inedita la location scelta dagli organizzatori per ospitare l’evento,immersa nella natura incontaminata e contornata da un panorama mozzafiato. A fine percorso il pubblico avra’ disponibile un punto di ristoro con prelibatezze locali, l’ingresso e’ gratuito.
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