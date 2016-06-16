Il Bocale mette a segno i primi due colpi

Due graditi ritorni aprono il mercato del Bocale, deciso a essere protagonista del prossimo campionato di Promozione: Scilipoti e Savino

Comincia a fare sul serio il Bocale, fermamente intenzionato ad essere protagonista del prossimo campionato di Promozione. Nella giornata di mercoledì 15 giugno sono stati messi a segno i primi due colpi di mercato, a poche ore di distanza l’uno dall’altro; si tratta di due graditi ritorni: il terzino Enrico Scilipoti e l’attaccante Nello Savino.

Enrico Scilipoti, esterno difensivo classe ’94 dalla grande rapidità e tecnicamente molto abile, ha vestito la maglia biancorossa fino a metà della stagione 2014/2015 in Eccellenza, lasciando poi il Bocale per entrare nelle forze armate.

Nello Savino porta in dote con sé l’ottima stagione con il San Giuseppe, trascinato fino alla salvezza a suon di gol, 15 per la precisione. Attaccante completo dalla grande esperienza, fa della sua duttilità e dell’istinto realizzativo i suoi punti di forza, accentuati da uno spiccato carisma e un’immenso spirito combattivo.

Scilipoti e Savino sono i primi due nomi del Bocale versione 2016/2017, in attesa di ufficializzare a breve il nuovo tecnico, i calciatori riconfermati e i prossimi acquisti.