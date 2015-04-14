Il “Campoli” si rifà il look

Il Bocale Calcio 1983 rinnova lo stadio Campoli con la manutenzione del manto sintetico e punta a due campi di calcio a 5, una palestra e una foresteria

Con l’arrivo della bella stagione, il Bocale Calcio 1983, che ha vinto la gara d’appalto per la stagione dello Stadio “Campoli” di Bocale, ha iniziato il lavori di ristrutturazione.

Si parte dal manto in erba sintetica la cui manutenzione è stata affidata alla ditta “Potrone Sports Surfaces” di Luigi Potrone.

L’imprenditore di Cirò Marina, sta curando in prima persona la sistemazione del terreno di gioco che ha ormai sei anni di vita.

“Il terreno è in ottime condizioni – esclama Luigi Potrone – con la dovuta manutenzione potrà tranquillamente durare altri due anni”.

Ma il “Campoli” non sarà solo calcio a 11. Lo società infatti, sempre con la preziosa collaborazione della “Potrone Sports Surfaces” sta valutando l’ipotesi della costruzione di ben due campi di calcio a 5 adiacenti proprio al campo di calcio a 11.

La vera novità è rappresentata però dagli ambienti sotto gli spalti dove il Bocale Calcio 1983, in tempi brevi, cercherà di allestire una palestra ed una foresteria.

Il progetto “Cittadella Bocale” è partito!