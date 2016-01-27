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Scuola di fotografia il Cerchio dell’immagine: aperte le iscrizioni

Master di primo e secondo livello per formare fotografi professionisti: il corso di primo livello parte a settembre 2016 con 500 ore in sei mesi

27 Gennaio 2016 - 14:18 | di Federica Geria

Il Cerchio dell'immagine, la scuola di fotografia della Calabria

Sono aperte le iscrizioni per la SCUOLA DI FOTOGRAFIA de Il Cerchio dell’immagine, la prima scuola di fotografia della Calabria!
Il nostro centro di formazione propone attualmente due corsi riservati ai soci, i master di I e II livello con grado crescente di difficoltà e approfondimento, pensati per offrire ai partecipanti una conoscenza completa del mondo della fotografia e formare professionisti competitivi sul mercato del lavoro. 
Per rispondere alle esigenze di chi ha un ambizioso progetto di crescita professionale, la metodologia formativa adottata dal nostro centro prevede una calibrata osmosi tra metodi e strumenti, tra pratica e teoria: lezioni frontali, prove pratiche, uscite fotografiche, lavori di gruppo e sviluppo di progetti individuali.

Il master I livello è in partenza a settembre 2016. L’accesso è libero e prevede un percorso di 500 ore da sviluppare in 6 mesi.
Il numero di posti è limitato. 
Per scoprire tutti i dettagli, prenota un appuntamento presso il nostro centro!

http://scuola.ilcerchiodellimmagine.it/

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