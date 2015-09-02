Il cerchio dell’immagine: Leica mette a bando una borsa di studio in fotografia

In occasione del secondo openday informativo della scuola di fotografia Il cerchio dell’immagine, che si svolgerà il 6 settembre dalle ore 18.30 presso la sede dell’associazione omonima (via Pio XI dir. privata n. 35 a Reggio Calabria), sarà presentato il bando di concorso per una borsa di studio offerta da Leica Italia, del valore di 1.800 euro, a copertura totale delle spese di frequenza al master di I livello, in partenza a gennaio 2016, promosso dall’associazione reggina. Lo scopo del concorso è quello di valorizzare e far emergere uno studente meritevole per favorirne la formazione e la crescita professionale. «Questa scuola di fotografia nasce per soddisfare un bisogno in un territorio spesso povero di realtà legate alla promozione culturale e alla formazione nell’ambito della comunicazione visiva – spiega il presidente Alessandro Mallamaci -. Grazie alla partnership con Leica sarà possibile dare un’ulteriore opportunità a un giovane meritevole che così potrà, senza sostenere alcun costo, frequentare la nostra scuola e prepararsi al mondo del lavoro».

Chi può partecipare alla selezione

Potranno partecipare alla selezione tutti gli iscritti al Master di I livello che dovranno dimostrare di possedere un livello fotografico minimo attraverso l’invio di una selezione di foto (portfolio) su un unico tema libero. «In fase di valutazione – continua Mallamaci – sarà inoltre tenuto conto del reddito ISEE dei candidati per favorire tutti coloro che non hanno le possibilità economiche per potere formarsi e concretizzare il loro futuro».

Oltre alla presentazione del bando di concorso per la borsa di studio, l’openday di domenica 6 settembre ha anche lo scopo di fornire tutte le informazioni utili ai potenziali interessati, instaurare un rapporto costruttivo e rendere immediatamente protagonisti coloro che si sono già iscritti. Sarà inoltre l’occasione per fare rete con altre realtà grazie alla presenza di Simone Sapienza, Melissa Carnemolla e Teresa Bellina che presenteranno l’esperienza di Gazebook, la manifestazione internazionale del fotolibro. «Abbiamo voluto riunire in un unico evento una serie di piccole iniziative – chiosa Mallamaci – per fare in modo che esse dialoghino tra loro e possano contribuire al raggiungimento della nostra missione associativa: creare una comunità critica che utilizzi la fotografia come mezzo privilegiato per raccontare le infinite storie di cui siamo parte».

Dove trovare programma e bando completo

Per conoscere tutti i dettagli, il programma della giornata e il bando di concorso per la borsa di studio, visitare i siti www.ilcerchiodellimmagine.it e http://scuola.ilcerchiodellimmagine.it/ oppure chiamare al 342.5135665.