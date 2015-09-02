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Il cerchio dell’immagine: Leica mette a bando una borsa di studio in fotografia

Il 6 settembre l'openday della scuola di fotografia Il cerchio dell'immagine presenta la borsa di studio Leica Italia da 1.800 euro per il master di I livello

02 Settembre 2015 - 12:45 | di Redazione

Bando per la borsa di studio Leica Italia della scuola di fotografia Il cerchio dell'immagine

In occasione del secondo openday informativo della scuola di fotografia Il cerchio dell’immagine, che si svolgerà il 6 settembre dalle ore 18.30 presso la sede dell’associazione omonima (via Pio XI dir. privata n. 35 a Reggio Calabria), sarà presentato il bando di concorso per una borsa di studio offerta da Leica Italia, del valore di 1.800 euro, a copertura totale delle spese di frequenza al master di I livello, in partenza a gennaio 2016, promosso dall’associazione reggina. Lo scopo del concorso è quello di valorizzare e far emergere uno studente meritevole per favorirne la formazione e la crescita professionale. «Questa scuola di fotografia nasce per soddisfare un bisogno in un territorio spesso povero di realtà legate alla promozione culturale e alla formazione nell’ambito della comunicazione visiva – spiega il presidente Alessandro Mallamaci -. Grazie alla partnership con Leica sarà possibile dare un’ulteriore opportunità a un giovane meritevole che così potrà, senza sostenere alcun costo, frequentare la nostra scuola e prepararsi al mondo del lavoro».

Chi può partecipare alla selezione

Potranno partecipare alla selezione tutti gli iscritti al Master di I livello che dovranno dimostrare di possedere un livello fotografico minimo attraverso l’invio di una selezione di foto (portfolio) su un unico tema libero. «In fase di valutazione – continua Mallamaci – sarà inoltre tenuto conto del reddito ISEE dei candidati per favorire tutti coloro che non hanno le possibilità economiche per potere formarsi e concretizzare il loro futuro».

Oltre alla presentazione del bando di concorso per la borsa di studio, l’openday di domenica 6 settembre ha anche lo scopo di fornire tutte le informazioni utili ai potenziali interessati, instaurare un rapporto costruttivo e rendere immediatamente protagonisti coloro che si sono già iscritti. Sarà inoltre l’occasione per fare rete con altre realtà grazie alla presenza di Simone Sapienza, Melissa Carnemolla e Teresa Bellina che presenteranno l’esperienza di Gazebook, la manifestazione internazionale del fotolibro. «Abbiamo voluto riunire in un unico evento una serie di piccole iniziative – chiosa Mallamaci – per fare in modo che esse dialoghino tra loro e possano contribuire al raggiungimento della nostra missione associativa: creare una comunità critica che utilizzi la fotografia come mezzo privilegiato per raccontare le infinite storie di cui siamo parte».

Dove trovare programma e bando completo

Per conoscere tutti i dettagli, il programma della giornata e il bando di concorso per la borsa di studio, visitare i siti www.ilcerchiodellimmagine.it e http://scuola.ilcerchiodellimmagine.it/ oppure chiamare al 342.5135665.

Il cerchio dell'immagine, scuola di fotografia di Reggio Calabria, borsa di studio Leica Italia

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