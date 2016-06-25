Il Cerchio dell’immagine si mette in mostra

Mercoledì 29 giugno al Cheers di via del Torrione la mostra degli allievi del corso base; fino al 15 luglio iscrizioni al Master e bando per la borsa Leica

Il corso di fotografia base organizzato da Il Cerchio dell’Immagine e Servizifotografici.net a Reggio Calabria si è concluso.

Vi invitiamo alla mostra fotografica degli allievi che si terrà mercoledì 29 giugno alle ore 19.00 presso il Cheers, in via del Torrione n.45 a Reggio Calabria.

La mostra sarà visitabile fino al 13 luglio.

Ancora pochi posti disponibili,inoltre, per l’iscrizione al Master di I livello. Hai tempo fino al 15 luglio per partecipare al bando di concorso per una borsa di studio LEICA a copertura totale delle spese di frequenza al Master di I livello della Scuola di fotografia de Il cerchio dell’immagine.

Consulta il bando e scopri subito questa importante opportunità per entrare nel mondo della fotografia!

Entro il 15 luglio potrai inoltre usufruire dello sconto del 15% sul contributo di frequenza al Master di I livello.

Iscriviti subito, rimangono pochi posti disponibili!

Per informazioni su corsi e iscrizioni:

Giorgia Foti – scuola@ilcerchiodellimmagine.it / +39 342 5135665

Elena Trunfio – didattica@ilcerchiodellimmagine.it / +39 349 0849130