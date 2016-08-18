Il Cis dedica un incontro al tenore Luciano Pavarotti
Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria dedica il sesto incontro delle Grandi voci del Teatro Lirico a Luciano Pavarotti, con il maestro Nicola Sgro
18 Agosto 2016 - 10:58 | di Redazione
Venerdì 19 Agosto 2016, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nel contesto del ciclo di incontri con le “Grandi voci del Teatro Lirico”, promuove il sesto incontro “Luciano Pavarotti: i miracoli di una grande voce”.
Il maestro Nicola Sgro, attraverso video proiezioni illustrerà aspetti e tecniche di Luciano Pavarotti uno dei più grandi interpreti del teatro lirico mondiale.
Nicola Sgro, compositore, direttore d’orchestra, responsabile sezione musicologia del Cis della Calabria, ha spaziato con la sua creatività in tutti i generi di composizione musicale: dal teatro lirico all’oratorio, alla musica sinfonica, alle composizioni strumentali da camera, alle liriche per canto e pianoforte.
Composizioni di Sgro sono state eseguite da prestigiosi complessi orchestrali (Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra da Camera di Catania, Camerata strumentale Casella di Torino, ecc) in concerti trasmessi dalla Rai.
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