Il CIS della Calabria per la prima volta nella città dello Stretto presenta il libro ”Verga, Pirandello e altri siciliani” di Giuseppe Rando

Lunedì 16 Febbraio 2015, alle ore 17.30, nello spazio culturale della Libreria Culture, via Zaleuco, Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, per la prima volta nella città dello Stretto, presenterà il libro “Verga, Pirandello e altri siciliani” di Giuseppe Rando, Franco Angeli Editore (Milano). Interverranno: Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria; Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica dell’Università di Messina, Presidente Onorario del Cis della Calabria; Giuseppe Rando, ordinario di Letteratura Italiana dell’Università di Messina; Mila Lucisano, docente di Italiano e Latino presso il liceo scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria. Il volume illustra, in un’ottica post ideologica, aspetti anche misconosciuti e talora inesplorati della grande letteratura siciliana dell’Otto-Novecento, evidenziandone, per campioni significativi, la luminosa perennità. Il tutto è corredato, in Appendice, di testi pressoché sconosciuti (il pamphlet su La letteratura disonesta di Manieri, per esempio) estremamente significativi e del tutto pertinenti al discorso che vi si conduce. Di Pirandello si evidenziano, invece, il magistero assoluto dell’arte novellistica e, in una, temi e forme delle Novelle per un anno, passati sotto silenzio a causa di certe sviste ideologiche e/o di certo pirandellismo perdurante, nonché la complessa tecnica della transcodifica, adottata dall’Agrigentino, per passare dalle novelle matrici a drammi di notevole bellezza e forza conoscitiva.