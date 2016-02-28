Il CIS presenta ‘Dai diritti dell’uomo ai diritti del pianeta terra?’

Lunedì 29 Febbraio 2016, alla ore 16.45, presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, per il ciclo di incontri sul Diritto Costituzionale, promuove “Dai diritti dell’uomo ai diritti del pianeta terra?

” Dopo il saluto del Prof. Salvatore Berlingò, Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, relazionerà la Prof.ssa Melania Salazar, ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Anche il pianeta terra come gli esseri umani gode di uguali diritti. I diritti della natura devono regolamentare gli ecosistemi, alberi, oceani, montagne, animali, in modo da equilibrare ciò che è bene per gli esseri umani con quello che è bene per il pianeta nelle relazioni che si intrecciano tra tutti gli organismi presenti sulla Terra. La prof.ssa Melania Salazar è autrice di numerose pubblicazioni: volumi, relazioni, articoli, saggi e note a sentenza. Gli ambiti di ricerca riguardano, in particolare, la tutela dei diritti fondamentali, il diritto regionale, la giustizia costituzionale e la magistratura. Nel 2013 ha fatto parte della Commissione di Esperti delle Riforme Istituzionali.