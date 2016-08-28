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Il CIS promuove il “Terrorismo globale” e i nuovi scenari nel terzo Millennio

Il Centro Internazionale Scrittori propone un incontro sul fenomeno del terrorismo internazionale con il professor Massimiliano Ferrara

28 Agosto 2016 - 09:50 | di Vincenzo Comi

Incontro sul terrorismo globale del Centro Internazionale Scrittori a Reggio Calabria

Lunedì 29 agosto 2016, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro della chiesa di San Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori promuove Il “Terrorismo globale” e i nuovi scenari nel terzo Millennio.

Relatore dell’incontro sarà il Prof. Massimiliano Ferrara, ordinario di Matematica Finanziaria – Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia – Università Mediterranea di Reggio Calabria e Università Bocconi di Milano. Il Terrorismo internazionale è un fenomeno complesso, caratterizzato dall’imprendibilità e dalla sfuggevolezza dei suoi elementi essenziali cosicché appare impossibile racchiuderlo in definizioni univoche La lotta al terrorismo è diventata lo scopo fondamentale della politica di sicurezza mondiale dei prossimi anni.

 

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