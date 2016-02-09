Il Cis promuove ‘Le origini di Roma tra storia e leggende’

Mercoledì 10 Febbraio 2016, alle ore 18.00, nella sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nel contesto della quarta edizione del progetto “Quattro passi … nel mondo antico”, ideato e diretto dalla prof.ssa Maria Quattrone, promuove il primo incontro “Nessuno Stato fu mai né più grande né più santo” (Tito Livio I Deca Par. 1)” – Le origini di Roma tra storia e leggende. Il progetto culturale si prefigge, anche per il 2016, di fare conoscere il mondo antico, latino e greco in particolare, attraverso gli autori più significativi. Dopo i saluti di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria e l’introduzione di Maria Quattrone, già Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis, relazionerà il prof. Francesco Cernuto.