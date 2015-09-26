Il Comitato Varia dei ragazzi ricevuto dall’Amministrazione provinciale

Il Presidente Giuseppe Raffa ha incontrato gli organizzatori della Varia dei Ragazzi 2015, tenutasi a Palmi il 23 agosto scorso.

“La Varia dei Ragazzi – ha esordito Antonio Papalia, consigliere comunale della Città pianigiana – è una rappresentazione che, nel segno dello spirito tipico della Varia di Palmi, ha consentito a tanti bambini e ragazzi di sentire il profumo, con le ovvie e dovute proporzioni, della nostra tradizione più bella”.

Il consigliere regionale Giovanni Arruzzolo ha colto, invece, l’occasione per ribadire “il pieno sostegno alla Città di Palmi ed alla sua gente, che sa ogni giorno rendersi protagonista di esperienze importanti per il riscatto e la crescita del territorio”.

Il Vicepresidente del Consiglio provinciale e Vicesindaco di Palmi, Giuseppe Saletta, ha inteso “esaltare l’impegno di chi si è posto al servizio della Città senza eccessi e con fatica, spendendosi per contribuire alla riuscita della Varia dei Ragazzi, un’esperienza senz’altro da ripetere nel più ampio contesto della Varia. Il tutto mentre proprio in questi giorni alcuni palmesi stanno rappresentando la nostra storia e le nostre tradizioni all’Expo di Milano. Occorre insistere sul percorso intrapreso, lavorando duramente per una Città ed una Comunità che acquistino maggiore consapevolezza con coraggio e coesione”.

Per il Sindaco di Palmi, Giovanni Barone, consigliere provinciale, “la Varia dei Ragazzi è una straordinaria iniziativa che ben si inserisce nell’alveo delle manifestazioni connesse alla Festa più importante della Calabria. Annuncio inoltre di aver avanzato una specifica richiesta affinché la Regione prenda atto con una deliberazione consiliare dell’importanza della Varia. Il prossimo anno celebreremo la terza edizione in quattro anni in occasione del Giubileo: un’edizione dedicata ad esaltare il culto della Madonna della Sacra Lettera, copatrona di Palmi”.

Prima degli interventi di Sina Bruno, Presidente del Comitato Varia dei Ragazzi, e Salvatore De Francia, riproduttore della struttura trasportata il 23 agosto scorso, il Vicepresidente della Provincia Giovanni Verduci ha ricordato, nel corso del suo intervento, “l’impegno profuso per la Città di Palmi, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, che si è sempre dedicata al dialogo, raggiungendo risultati importanti, che rendono giustizia ad una delle più belle realtà del reggino”.

Le conclusioni del presidente Raffa

In conclusione, il Presidente Giuseppe Raffa, dopo aver ringraziato chi “con abnegazione e spirito di servizio ha realizzato la Varia dei Ragazzi” ha voluto ribadire come “la Varia e le manifestazioni ad essa connesse, soprattutto dopo il riconoscimento dell’Unesco, assumono un aspetto socio-culturale di straordinaria valenza in quanto rievoca avvenimenti secolari che coniugano religiosità, fede e partecipazione in cui la folla diventa testimone e protagonista. Palmi è stato, è e rimane un esempio virtuoso che ci offre la possibilità di costruire in termini positivi la crescita del territorio”.