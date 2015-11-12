Il Comune di RC coinvolge i cittadini e le associazioni per il Natale

«Il coinvolgimento dei cittadini per organizzare manifestazioni nell’interesse della città, è uno dei punti base dell’Amministrazione Falcomatà: i cittadini devono tornare ad essere parte attiva e, soprattutto, devono recuperare il rapporto con le istituzioni», è quanto dichiarato dall’assessore alle Attività Produttive, Mattia Neto dopo la pubblicazione sul sito del comune della manifestazione d’interesse per la realizzazione di eventi ed iniziative da inserire nel programma denominato “Natale 2015”.

Il cartellone di eventi dal 1 dicembre al 6 gennaio

«Come già sperimentato per “ l’estate reggina” , anche per le festività natalizie, nel periodo 01 dicembre 2015 – 06 gennaio 2016, l’Amministrazione Comunale intende promuovere e coordinare un cartellone di eventi, iniziative culturali, musicali e di spettacolo da mettere a punto, aggregando le proposte del Comune con quelle di altri Enti pubblici, associazioni culturali e soggetti privati, al fine di offrire a cittadini reggini e ai turisti un ampio e diversificato ventaglio di proposte, oltre che fornire opportunità di crescita sociale e di sviluppo economico all’intera comunità» ha spiegato l’assessore Neto.

Le domande di partecipazione, dovranno pervenire entro il 23 novembre p.v..

Cosa garantisce il Comune alle iniziative selezionate

Il Comune garantisce alle iniziative selezionate: l’inserimento nel Programma denominato “Natale 2015”; la visibilità alla conferenza stampa; l’attestato di partecipazione rilasciato dal Sindaco; l’esenzione dal pagamento della TOSAP per le attività culturali, ludiche e di spettacolo ad accesso libero. Per le altre attività, le tariffe TOSAP saranno conformi alla delibera G.M. n. 172/2015.

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni presso il Settore Servizi alle Imprese e Sviluppo Economico-Ufficio Turismo del Comune di Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio, oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 ai numeri 0965/3622344 e 0965/ 3622352 o a mezzo e-mail all’indirizzo: turismo@reggiocal.it.